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أخبار محلية > بعد منح ترخيص لمعهدين موسيقيين.. آل الشيخ لوزير الثقافة: اعتبرني من أول الطلاب والآلة المدروسة ستكون مفاجأة
29/12/2020   8:22 ص

بعد منح ترخيص لمعهدين موسيقيين.. آل الشيخ لوزير الثقافة: اعتبرني من أول الطلاب والآلة المدروسة ستكون مفاجأة

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علّق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

وقال إن ذلك يمثل خطوة جبارة طال انتظارها، مرجعًا الفضل في ذلك إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الثقافة بدر بن فرحان.

وطالب آل الشيخ وزير الثقافة بأن يعتبره من أول الطلاب في المعهد، كما أكد أنه لن يكشف عن الآلة التي سيقوم بدراستها، مشيرًا إلى أنها ستكون مفاجأة. وفق “أخبار 24”.

وكان وزير الثقافة، قد أعلن صباح اليوم صدور الترخيص للمعهدين، داعيًا جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، وذلك من خلال منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يومًا.

بعد منح ترخيص لمعهدين موسيقيين.. آل الشيخ لوزير الثقافة: اعتبرني من أول الطلاب والآلة المدروسة ستكون مفاجأة

أخبار محلية
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