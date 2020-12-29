بعد منح ترخيص لمعهدين موسيقيين.. آل الشيخ لوزير الثقافة: اعتبرني من أول الطلاب والآلة المدروسة ستكون مفاجأة

علّق رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.
وقال إن ذلك يمثل خطوة جبارة طال انتظارها، مرجعًا الفضل في ذلك إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الثقافة بدر بن فرحان.
وطالب آل الشيخ وزير الثقافة بأن يعتبره من أول الطلاب في المعهد، كما أكد أنه لن يكشف عن الآلة التي سيقوم بدراستها، مشيرًا إلى أنها ستكون مفاجأة. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الثقافة، قد أعلن صباح اليوم صدور الترخيص للمعهدين، داعيًا جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، وذلك من خلال منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يومًا.
خطوه جباره طال انتظارها واخيراً عشت لليوم هذا … الله يحفظ سيدي الامير محمد بن سلمان القائد الملهم ويسدد خطاكم سمو الامير بدر ويوفقكم … وابي تعتبرني من اول الطلبه في المعهد … بس منيب معلمكم الاله الي بدرسها بتكون مفاجاءه 🎼🙃🔥🇸🇦
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 28, 2020