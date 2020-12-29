تمكنت شرطة منطقة الجوف من القبض على عصابة تخصصت في سرقة المنازل والمركبات.
وبث الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “سناب شات”، مقطع فيديو يظهر القبض على 4 مواطنين ووافد من الجنسية السورية، ثبت تورطهم في اقتحام وسرقة المنازل والمركبات المتوقفة.
وأوضحت أن العصابة كانت تخفي المسروقات في استراحة أُعدت لهذا الغرض، حيث تم العثور فيها على مولدات كهرباء ومواطير هواء ومجموعة من الأجهزة الكهربائية وأدوات البناء.
وأوضحت أنهم اعترفوا بارتكاب هذه الجرائم، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.