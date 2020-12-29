داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية بالرياض، وذلك إثر بلاغ على الموقع الإلكتروني يفيد ببيع منتجات مقلدة.

وأوضحت الوزارة أن عمالة آسيوية استغلت إحدى الفلل السكنية لبيع منتجات مقلدة، حيث تم ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال.

وأشارت إلى أنه تم ضبط مشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص، مؤكدة أنه تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وفق “أخبار 24”.