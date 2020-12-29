داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية بالرياض، وذلك إثر بلاغ على الموقع الإلكتروني يفيد ببيع منتجات مقلدة.
وأوضحت الوزارة أن عمالة آسيوية استغلت إحدى الفلل السكنية لبيع منتجات مقلدة، حيث تم ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال.
وأشارت إلى أنه تم ضبط مشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص، مؤكدة أنه تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة.
الفرق الرقابية بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة..
تداهم “فيلا سكنية” في الرياض إثر بلاغ على موقع إلكتروني تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة..
وتضبط بوليصات شحن بقيمة 5 مليون ريال ومشروبات كحولية واطعمة تم اعدادها بموقع غير مرخص
وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة. pic.twitter.com/N4wPPiagBm
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 28, 2020
وفق “أخبار 24”.