بالفيديو.. اشترت حصة الشريك الأجنبي بريال واحد.. البنيان يكشف قصة أكثر مشروعات “سابك” الربحية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “سابك”، يوسف البنيان، اليوم الإثنين، قصة أكثر المشروعات المربحة للشركة، والذي نفذته بدون أي شريك أجنبي.
وقال خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن القصة بدأت عندما كشف الشريك الأجنبي عن بعض المشكلات المالية التي تواجهه، ليتم الاتفاق بين الجانبين على إنهاء الشراكة مقابل ريال واحد، وهو المقابل الرمزي الذي تم الاتفاق عليه لإنهاء الشراكة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن هذا المشروع كان بمثابة فرصة لإثبات أن السعوديين قادرون على تنفيذ مثل هذه المشروعات دون شركاء أجانب، مؤكدًا أنه كان الأكثر ربحية على الإطلاق، حيث جنت “سابك” من ورائه 96 مليار ريال بعد انسحاب الشريك الأجنبي.
#فيديو
الرئيس التنفيذي لشركة سابك #يوسف_البنيان يروي لـ @almodifer:
مشروع بـ “ريال” أدخل لسابك أرباح 96 مليار بعد أن انسحب منه الشريك الأجنبي..#رئيس_سابك_في_الصورة pic.twitter.com/F1o3sNMFR2
— في الصورة (@almodifershow) December 28, 2020