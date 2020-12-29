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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم صلاة الاستسقاء في البيت
29/12/2020   8:45 ص

بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم صلاة الاستسقاء في البيت

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه يجوز للمرء أن يصلي صلاة الاستسقاء في منزله بشكل منفرد.

وأوضح المنيع في لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن صلاة الاستسقاء ليست كصلاة الجمعة أو صلاة العيد، وإنما هي سنة مؤكدة.

وأضاف أن الأفضل والأتم أن تصلى صلاة الاستسقاء في جماعة، لكن من صلاها منفرداً في منزله ودعا ربه أن يسقي المسلمين الغيث فلا بأس بذلك.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح حكم صلاة الاستسقاء في البيت

أخبار محلية
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