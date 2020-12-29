تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، مع مقطع فيديو لطفل مصري أثناء ممارسة لعب كرة القدم داخل منزله.
ودعا آل الشيخ عبر صفحته في “فيسبوك”، الطفل ووالده بعد زوال جائحة “كورونا” لخوض اختبارات ناشئي نادي ألميريا، مؤكداً أنه سيتبنى موهبته شخصياً حال نجاحه في الاختبارات.
وأشار إلى أن هدفه الأساسي هو دعم أي موهبة عربية، مبيناً أن أكثر ما يسعده هو نجاح الشخص الذي قدم له الدعم.
وكان والد الطفل قد أرسل مقطع فيديو وصوراً للطفل وهو يمارس تمارينه الرياضية ويرتدي زي نادي الزمالك إلى تركي آل الشيخ، ليتفاعل الأخير معه ويعد الطفل بتقديم الدعم.
وفق “أخبار 24”.