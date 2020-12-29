بالفيديو.. رئيس “الأمن السيبراني” يوضح الفائدة التي تعود على المملكة من الشراكة مع “علي بابا”

أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل الخميسي، الفوائد التي تعود على المملكة بعد الشراكة مع مجموعة “علي بابا”.
وقال الخميسي خلال مداخلة مع قناة “العربية” إن مكتسبات المملكة تتمثل في تطوير بنيتها الرقمية وعمل “السحابة” التي تسهل إطلاق خدمات كثيرة بجودة عالية وتكلفة منخفضة.
وأضاف أن الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في المملكة سوف تستفيد من هذه المشاركة بشكل ملموس، مبيناً أنهم سيحصلون على الخدمات المطلوبة في أوقات قياسية مقارنة بالماضي وبتكلفة أقل أيضاً.وفق “أخبار 24”.
وكانت شركة علي بابا كلاود قد أعلنت في وقت سابق بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية وبالشراكة مع صندوق ewTP Arabia capital، تقديم الخدمات السحابية العامة عالية الأداء في المملكة، حيث من المقرر أن تكون المملكة مركزاً استراتيجياً وإقليمياً لعمليات الشركة.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل الخميسي: المملكة تستفيد من الشراكة مع “علي بابا” في تطوير بنيتها الرقمية.. و”السحابة” تسهل إطلاق خدمات كثيرة بجودة عالية وتكلفة منخفضة#العربية pic.twitter.com/cIwqm7RUx5
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 28, 2020