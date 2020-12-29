يكشف أماكن الرصاص والجـثث.. مبتعث سعودي بأمريكا يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوان

تمكن شاب سعودي مبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية من ابتكار برنامج يُساعد محققي الشرطة في كشف ملابسات مسرح الجريمة في ثوان معدودة.
وقال الشاب خالد ضباح وفقاً لـ”العربية”، إن مشروعه يعتمد على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحديثة واستخراج التحليلات التي تستغرق أياماً أو شهوراً في فترة زمنية قصيرة جداً.
وأوضح أن المشروع له العديد من المزايا مثل الكشف عن أماكن تواجد الرصاص، وثقوب الرصاص مع فرز عددها والكشف عن وجود الجـثث وبصمات الأقدام، إضافة إلى معرفة أنواع الأسلحـة المستخدمة في الجريمة.
وأضاف أن المشروع قد يُستخدم أيضاً لتنبيه قسم الشرطة لوجود حالة حمل سـلاح في أحد الأماكن العامة أو التجارية.