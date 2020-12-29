بالفيديو.. وزير الصناعة: 3 أمور نريدها ونتأملها من “سابك”.. ورئيس الشركة يعلق

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن الوزارة تريد وتتأمل 3 أمور ترجو أن تحققها شركة “سابك”، معبراً عن فخره واعتزازه بالشركة التي وصفها بالوجه المشرق لصناعة المملكة.
وأوضح الخريف أن وزارته تتأمل من سابك الاستمرار في نهجها أن تكون في مستوى عال من الكفاءة الذي يشرف المملكة، والاستمرار في تنمية القدرات البشرية والكفاءات الوطنية.
وأضاف في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الشركة وصلت لمرحلة متقدمة في مستقبل الصناعة بالمملكة والتطوير والإبداع، لنكون مصدرين للتقنيات لمختلف دول العالم بدلاً من أن نكون مستوردين.
وأشار إلى أن الأمر الثالث الذي ترجوه الوزارة من شركة سابك، هو أن تكون شريكاً حقيقياً في تنمية القطاع الصناعي، وتخلق فرصاً استثمارية للسوق السعودي من خلال تخصيص جزء كبير من إنتاجها للسوق المحلي وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، أن الشركة تعمل على أن يكون لها دور واضح في الصناعة المحلية والمحتوى المحلي، مبيناً أن عدد المصانع في المملكة في بدايات الشركة كان 70 مصنعاً، والآن وصل عدد مصانع البتروكيماويات إلى أكثر من 5 آلاف مصنع.
وكشف البنيان أن سابك لديها مشروع يساعد المُصنع ليس فقط في تزويد المنتجات، ولكن أيضاً في إعطائه التقنية والنظام المالي والإداري، وتدريب الموظفين.
#فيديو
معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. #بندر_الخريف يخص #في_الصورة بمداخلة هاتفية: الوزارة تريد من #سابك 3 أمور..@BAlkhorayef#رئيس_سابك_في_الصورة pic.twitter.com/CoLS2ZopMn
— في الصورة (@almodifershow) December 28, 2020
#فيديو
الرئيس التنفيذي لشركة سابك الأستاذ #يوسف_البنيان يعلق على مكالمة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. #بندر_الخريف: هذا شاركت به #سابك في دعم المحتوى المحلي..@BAlkhorayef#رئيس_سابك_في_الصورة pic.twitter.com/8IvAX5XyQh
— في الصورة (@almodifershow) December 28, 2020