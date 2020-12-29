سربت صور لنماذج جديدة من سيارات Grand Cherokee الجديدة، لتدل على ما سيكون عليه الإصدار الأحدث منها.
ووفقًا للصور المسربة، فإن هياكل “الغراند شيروكي” الجديدة ستأتي أكبر من مثيلاتها السابقة، وأصبحت مصابيحها الأمامية ضيقة وأشبه بالموجودة في سيارات Grand Wagoneer الحديثة، كما تم تغيير تصميم مصابيح الضباب لتمتد بشكل طولي على جانبي الواجهة الأمامية.
وستبنى السيارات الجديدة على منصات Giorgio المعدلة التي اعتمدت في سيارات Alfa Romeo Giulia و Stelvio، لكن Jeep أدخلت بعض التعديلات على هذه المنصات لتصبح أكثر متانة وتناسب الحركة على الطرق الوعرة.
من الداخل سيختلف الإصدار الأحدث عن الإصدارات الأخرى، فيزداد حجم الشاشة اللمسية، وتكون مائلة في منتصف واجهة القيادة، فيما سيأتي ناقل الحركة على شكل زر دائري كبير، كبعض سيارات بي إم دبليو ومرسيدس، إضافة لشاشة أخرى قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات رقمية.
ويفترض أن تحصل المركبة على نوعين من المحركات، محركات بنزين بست أسطوانات بسعة 3.6 لتر، ومحركات أقوى بـ 8 أسطوانات بسعة 5.7 لتر، ويتوقع أن تطلق منها عدة نسخ بمحركات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء.
وفق “أخبار 24”.