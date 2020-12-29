شاهد .. استكمال تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمشروع تطوير جادة قباء بالمدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم (الثلاثاء)، استكمال تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمشروع تطوير جادة قباء، لتصل نسبة ما تم إنجازه في المشروع 45%.
وأضافت أن المشروع يتضمن تهيئة مسارات آمنة للمشاة، وأخرى لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزيين الجادة بالأشجار والأحواض الزراعية.
ولفتت إلى أن المشروع يأتي استكمالاً للمراحل السابقة التي أنجزتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، منوهة بأن أعمال التطوير والتأهيل تشمل 2400 متر طولي في كلا الاتجاهين. وفق “أخبار 24”.
#فيديو || 🎥
استكمال تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة لمشروع تطوير #جادة_قباء بـ #المدينة_المنورة#أمانة_المدينة pic.twitter.com/br7VCP81tL
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) December 29, 2020