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أخبار محلية > يضم مطعماً واستُخدم في شعار وزارة الإعلام.. تعرف على برج التلفزيون في الرياض
29/12/2020   4:12 م

يضم مطعماً واستُخدم في شعار وزارة الإعلام.. تعرف على برج التلفزيون في الرياض

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وثقت دارة الملك عبد العزيز، في مقطع مصور تاريخ برج التلفزيون في حي الوشام، وأحد أوائل الأبراج بالرياض.

وأنشئ البرج في عام 1402 هـ – 1982م، ضمن المجمع التلفزيوني بالرياض، ضمن اتفاقية بين وزارة الإعلام وممثل الحكومة الفرنسية عام 1978م.

ويعد من أوائل الأبراج، ويهدف إلى زيادة البث في أحياء وضواحي العاصمة، ويبلغ ارتفاعه 176 مترًا ويعلوه عمود بث الإشارة التلفزيونية. وفق “أخبار 24”.

ويضم البرج مطعمًا دائريا من طابقين، وصمم على شكل جوهرة زجاجية، واستخدم في شعار وزارة الإعلام الرسمي لسنوات طويلة.

يضم مطعماً واستُخدم في شعار وزارة الإعلام.. تعرف على برج التلفزيون في الرياض

أخبار محلية
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