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أخبار محلية > السديس: الإسلام يحث على التداوي والحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة
29/12/2020   4:12 م

السديس: الإسلام يحث على التداوي والحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الإسلام جاء بالحث على التداوي، مشيدًا بجهود المملكة في تأمين لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال السديس إن النصوص الشرعية حثت على التداوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” تداووا عباد الله ولا تداوي بحرام “، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا: “ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء “، لافتًا إلى الحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة.

وأشار إلى حرص ولاة الأمر على الاهتمام بسلامة المواطنين وإلى كون المملكة كانت من أوائل الدول التي تحصلت على اللقاح. وفق “أخبار 24”.

السديس: الإسلام يحث على التداوي والحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة

أخبار محلية
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