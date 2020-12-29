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أخبار المناطق > شاهد .. هكذا شكل وادي العقيق مناظر جمالية بعد هطول الأمطار في المدينة المنورة
29/12/2020   5:37 م

شاهد .. هكذا شكل وادي العقيق مناظر جمالية بعد هطول الأمطار في المدينة المنورة

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وثق مقطع فيديو المناظر الطبيعية الخلابة الناجمة عن هطول الأمطار على وادي العقيق التابع لمنطقة المدينة المنورة.

وأسفرت الأمطار عن جريان أجزاء من الوادي بشكل خلّف مشاهد جمالية خلابة على ضفافه، وجذب الزوار والمتنزهين إليه.

يذكر أن ذلك جاء بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير الوادي، حيث يحتوي حالياً على مسارات ومرافق للمشاة وجلسات للتنزه.

وفق “أخبار 24”.

شاهد .. هكذا شكل وادي العقيق مناظر جمالية بعد هطول الأمطار في المدينة المنورة

أخبار المناطق
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