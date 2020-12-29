“الخطوط السعودية” تستبدل أجهزة صدمات القلب الكهربائية على متن أسطولها

بدأت شركة الخطوط الجوية السعودية تحديث أجهزة صدمات القلب الكهربائية على متن طائراتها تدريجياً، واستبدالها بواسطة أجهزة جديدة متطورة ضمن أعمال التحديث للأسطول.
وتتميز الأجهزة الجديدة بقدرتها على مراقبة أداء المسعف وإعطاء الأوامر الصوتية عند حدوث خطأ لتصحيحه، مما يزيد من فرص نجاة المصاب، وسهولة الاستخدام.
يشار إلى أن شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية تعد مركزا متخصصا في تقديم خدمات الطب المهني وطب الطيران في المملكة، والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي في المملكة. وفق “أخبار 24”.