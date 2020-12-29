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أخبار محلية > “الشورى” يرفض مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية
29/12/2020   9:51 م

“الشورى” يرفض مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية

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رفض مجلس الشورى دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية.

وصوَّت المجلس بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح المشروع، والذي قدمه عدد من أعضاء المجلس.

 

“الشورى” يرفض مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية

أخبار محلية
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