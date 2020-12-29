“الشورى” يرفض مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية

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رفض مجلس الشورى دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية.
وصوَّت المجلس بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح المشروع، والذي قدمه عدد من أعضاء المجلس.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج