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أخبار المناطق > شاهد.. أمير عسير يلغي “الشيلة” في “ليلة الصلح” بسبب وفاة اللواء “الأسمري”
29/12/2020   9:57 م

شاهد.. أمير عسير يلغي “الشيلة” في “ليلة الصلح” بسبب وفاة اللواء “الأسمري”

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ألغى أمير عسير الأمير تركي بن طلال، فقرة “الشيلة” التي كان من المقرر أداؤها خلال حفل مراسم صلح مشيخة آل حصنة من بني شهر، تقديراً لوفاة اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون الذي توفي أمس.

وقال إن الشيلات وقت الحروب إعداد للحروب ووقت الانتصار فرح، وإن اليوم فرح وابتهاج، مضيفا أنه انتقل إلى رحمة الله مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، وأنه كانت تربطه به علاقة طيبة.

وأضاف أن جميع الموجودين يعرفونه إما بالقرابة أو بالجوار، وأنه قرر إلغاء فقرة الشيلة، معتذرا لهم، وواعدا بأنه في أول مناسبة تقوم بها إمارة عسير في الأسابيع القادمة سيكون مؤدو الشيلة في المقدمة. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير عسير يلغي “الشيلة” في “ليلة الصلح” بسبب وفاة اللواء “الأسمري”

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