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أخبار محلية > صورة الريال الذي جنت “سابك” من ورائه 96 مليار ريال بعد انسحاب الشريك الأجنبي
29/12/2020   9:59 م

صورة الريال الذي جنت “سابك” من ورائه 96 مليار ريال بعد انسحاب الشريك الأجنبي

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نشر مقدم برنامج “في الصورة” عبدالله المديفر صورة لـ “الريال” الذي جلب لشركة سابك أرباحا بقيمة 96 مليار ريال، بعد انسحاب الشريك الأجنبي وحصوله على ذلك الريال.

وأظهرت الصورة الريال وعليه كتابة باللغتين العربية والإنجليزية، وهي بتاريخ 21-3-1984م.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف البنيان، قد قال – في البرنامج الذي أذيع على “روتانا خليجية” – إن الشريك الأجنبي واجه بعض المشكلات المالية في الشركة، واتفق الجانبان على إنهاء الشراكة مقابل ريال واحد، وهو مقابل رمزي، وأنهيت الشراكة بعدها.

هذه صورة “الريال” الذي جلب لشركة سابك أرباح بقيمة ٩٦ مليار ريال بعد انسحاب الشريك الأجنبي..
القصة كاملة ذكرها الرئيس التنفيذي لسابك في برنامج @almodifershow #رئيس_سابك_في_الصورة https://t.co/HXKLNWJH1A pic.twitter.com/IqREyxckYu

— عبدالله المديفر (@almodifer) December 29, 2020

وفق “أخبار 24”.

صورة الريال الذي جنت “سابك” من ورائه 96 مليار ريال بعد انسحاب الشريك الأجنبي

أخبار محلية
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