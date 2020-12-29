“إدواردو” مهدد بالرحيل عن شباب الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية رحيل نجم شباب الأهلي دبي، البرازيلي كارلوس إدواردو، عن فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.
لم تقدم الأسماء الكبيرة التي تعاقد معها شباب الأهلي، وفقًا لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، وفي مقدمتهم البرازيلي إدواردو نجم الهلال السابق، أي بصمة بالفريق، وقدما مستويات متواضعة وأقل من المتوقع، ما جعل الجماهير تحمل الأجانب أسباب الابتعاد عن ركب المقدمة، والتواجد في مركز لا يعكس قيمة وإمكانات النادي الكبير.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدواردو تحول إلى لاعب بديل، واختيار الجهاز الفني عدم إشراكه من البداية، حتى اصبح اللاعب على أبواب الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية، الذي يفتح أبوابه الأسبوع المقبل. وفق “أخبار 24”.
وكان إدواردو رحل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلاً إلى صفوف شباب الأهلي دبي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك سوى في 11 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.