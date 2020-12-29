بالفيديو.. تعرّف على أبرز إنجازات استراتيجية الحوكمة في الأندية

قال المشرف على استراتيجية دعم وحوكمة الأندية في وزارة الرياضة عبدالعزيز المسعد، إن من أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية في الأندية، ارتفاع الحوكمة بنسبة 33٪، واستحداث 784 وظيفة إدارية بدوام كامل.
وأوضح، خلال المؤتمر الدولي الرياضي للحوكمة: “المبادرة خلقت ثقافة مالية وإدارية، حتى في الشارع الرياضي والإعلامي الرياضي وفي الأندية الرياضية، بعدما كان يشوبها عدم الوضوح في السابق”.
وتابع: “في الموسم الأول تم تطوير 16 ناديًا، والآن شملت الحوكمة تطوير 20 ناديًا من أندية الدرجة الأولى، في هذا الموسم الرياضي، حيث وصل عدد الأندية التي يتم تطبيق الحوكمة عليها 36 ناديًا”.
وأوضح أن نادي الشباب قام بتطوير وتنفيذ لائحة السلوك على جميع الموظفين، فيما قام نادي الاتحاد باعتماد لائحة تنظيمية داخلية، من وزارة الموارد البشرية.
وأشار إلى أن نادي الفيصلي استفاد من الحوكمة من خلال إطلاق مشروع للتحول الرقمي، فيما قدم نادي ضمك أول استراتيجية شاملة واضحة المعالم وتغطي الخمس سنوات القادمة للنادي.
وتابع بأنه تم تطوير معايير أهلية الأندية للموسم الرياضي (2020-2021)، حيث تم استحداث بعض المعايير لتقييم الحوكمة للربع الثاني والثالث للموسم الحالي، بناء على مخرجات الموسم السابق.
وذكر أن من أبرز التطويرات في فئة الهيكلة والأشخاص أنه تمت إضافة لائحة لتنظيم العمل معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى وجود سلم رواتب معتمد من مجلس الإدارة لكل وظيفة بالنادي، بالإضافة إلى وجود إدارة قانونية. وفق “أخبار 24”.
مختتمًا بأنه تم تشكيل لجنة الكفاءة المالية وهي لجنة فرعية تابعة لاستراتيجية دعم الأندية، وذلك بهدف ضمان امتثال الأندية للتوجيهات، لاسيما في ما يتعلق بدفع الرواتب في الوقت المحدد وفهم العقوبات المترتبة على ذلك في حال المخالفة.
🎙المشرف على إستراتيجية دعم وحوكمة الأندية في @gsaksa عبدالعزيز المسعد: من أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية في الأندية، ارتفاع الحوكمة بنسبة 33٪، واستحداث 784 وظيفة إدارية بدوام كامل.
#المؤتمر_الدولي_الرياضي_للحوكمة pic.twitter.com/7xIqyrTqhB
— معهد إعداد القادة (@LDI_SAUDI) December 29, 2020