بالفيديو.. “الفيصل” عن القيمة السوقية للدوري: نستهدف الوصول إلى الـ10 مراتب الأولى

تحدث وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن أهداف المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضية، وعن القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال وزير الرياضة في تصريحات لقناة “الشرق” على هامش المؤتمر الدولي للحوكمة: “الوزارة طبقت معايير كثيرة بالنسبة للأندية والاتحادات، ومما يتضمن المؤتمر الحديث عنها”.
وأوضح: “في المؤتمر عندنا خبراء سيتكلمون عن الموضوع بتفاصيله، وإن شاء الله التجربة تلقي استحساناً لدى القطاع بنمو وازدهار الوسط الرياضي، والأندية لجذب المستثمرين في المستقبل، إذا كانت الأمور واضحة من ناحية الأمور الإدارية والنظام والشفافية في التعامل، وهذا ما قد يجذب الكثير من المستثمرين”.
وعن القيمة السوقية للدوري السعودي، أضاف “الفيصل”: “نستهدف الوصول إلى الـ10 مراتب الأولى، وذلك حسب توجيهات وأهداف سيدي خادم الحرمين الشريفين، للنمو بالقطاع بشكل عام”.
وتابع: “ولو تلاحظ مبادرات القطاع الرياضي، أو وزارة الرياضة في رؤية المملكة 2030، هي نمو القطاع الرياضي من ناحية المشاركة والممارسة، والنقطة الأخرى هي أن يكون هناك تمثيل للمملكة في المنافسات بالخارج على مستوى يليق بسمعة المملكة ومكانتها”. وفق “أخبار 24”.
وأشار: “لا شك بأن الحوكمة والأمور الإدارية التي تضبط العمل الإداري للأندية ستعزز من كفاءة الأندية لصرف هذه المبالغ، وأيضًا لاتخاذ القرارات وحوكمتها بطريقة قوية مما يريح القطاع الخاص أن يدخل في دعم الأندية وغيرها، وهذا أيضًا يعني أن تكون هناك كفاءة إدارية ومالية، في نمو الدوري ليصل إلى المراتب الـ10 الأولى إن شاء الله”.
مقابلة خاصة لـ #الشرق من #السعودية مع وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وحديث حول القيمة السوقية للدوري السعودي والاستثمار الخاص في الأندية السعودية#قناة_الشرق_للأخبار #الشرق_للأخبار #الشرق_نضع_النقاط pic.twitter.com/YmHQGrqi2O
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 29, 2020