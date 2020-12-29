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اخبار رياضية > “لوشيسكو”: دوري المحترفين صعب.. وأقوى من نظيره الروماني
29/12/2020   10:03 م

“لوشيسكو”: دوري المحترفين صعب.. وأقوى من نظيره الروماني

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أشاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رازفان لوشيسكو، بمستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أنه أفضل من نظيره الروماني.

وقال مدرب الهلال في مقابلة مع موقع “gps.pro” الروماني: “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صعب جدًا، وكل فريق يضم 7 محترفين أجانب، متميزين، بالإضافة إلى اللاعبين المحليين الذي يمتلكون قدرات فنية وبدنية عالية أيضًا”.

وأضاف “لوشيسكو”: “لكنهم قد يرتكبون الأخطاء، تحت الضغط، ويحدث ذلك في أي مكان، نلعب ونتدرب في درجات حرارة ما بين 38 و39 درجة، وهذا جهد إضافي على اللاعبين”.

وذكر المدرب الروماني: “البطولة في المملكة تتمتع بوجود مدربين على مستوى عالٍ من كل القارات، وهذه ميزة إضافية للمسابقة، وهناك بينهم من أتى من أجل المال فقط أيضًا”. وفق “أخبار 24”.

وبسؤال “لوشيسكو” عن ماذا لو جئت بنادي الهلال إلى الدوري الروماني؟، علق: “لا أريد عقد مثل تلك المقارنات، لكن الكرة السعودية أعلى بكثير من رومانيا”.

واختتم حديثه: “الرواتب تتأخر عن موعدها، مثل أي مكان في العالم، لكن في الهلال تؤخذ مثل هذه الأمور بصرامة تامة، وإذا حدث أي تأخير نكون على علم بذلك، كل الأمور تسير وفق نظام محترم في النادي”.

“لوشيسكو”: دوري المحترفين صعب.. وأقوى من نظيره الروماني

اخبار رياضية
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