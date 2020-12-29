أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، عن عودة رباعي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة نظيره الشباب، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتنفس المدير الفني للفريق الروماني رازفان لوشيسكو، الصعداء بعودة الرباعي ياسر الشهراني، ومتعب المفرج، وفواز الطريس، وسالم الدوسري، إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيهم من الإصابة التي منعتهم من الظهور الفترة الماضية.
وأدى اللاعبون تدريبهم الرئيس للمواجهة، حيث اشتمل المران على عدد من التدريبات اللياقية والبدنية، بعدها خضع اللاعبون إلى تدريبات فنية وتكتيكية تركزت على الاستلام والتمرير من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.
واختتم متصدر ترتيب دوري المحترفين المران على ملعب النادي بمناورة طبق خلالها اللاعبون النهج التكتيكي الذي سينتهجه المدرب لوشيسكو في لقاء الخميس.
وفق “أخبار 24”.