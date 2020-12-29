أعلن نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن عودة مدافع فريقه الأول لكرة القدم، المصري أحمد حجازي، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن كشفت الفحوص قدرته على المشاركة، قبل مباراة الباطن الخميس، في الجولة الـ11 من دوري المحترفين.
وقال النادي إن حجازي شارك في تدريبات فريقه، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، إثر تحسن إصابته التي تعرض لها خلال اللقاء الماضي أمام الهلال، والتي تم تشخيصها على أنها كدمة في المفصل.
من جانب آخر يغادر فريق الاتحاد صباح يوم غد الأربعاء إلى مطار القيصومة على متن طائرة خاصة تكفل بها رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي لعدم وجود رحلات مباشرة بين جدة والقيصومة في موعدي الذهاب والإياب، ولحرص الإدارة على تجنيب الفريق إرهاق التنقل في الرحلات غير المباشرة.
وخلال التدريبات اليوم ركز المدير الفني للفريق البرازيلي فابيو كاريلي، على الجوانب الفنية في حصة اليوم، مع إبداء بعض الملاحظات على الأخطاء المرتكبة في المباريات الماضية.
وفق “أخبار 24”.