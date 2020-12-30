“وكيل الصحة”: المسجلون لتلقي اللقاح سيصلون للمليون خلال أيام.. وهذه تفاصيل السلالة المتحورة

أعلن وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح قد تتجاوز المليون خلال أيام، موضحا تفاصيل عن السلالة المتحورة للفيروس.
وأوضح -خلال حديثه مع برنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية- أنه بعد التطعيم بالجرعة الثانية بمدة أسبوع إلى 10 أيام يكون الجسم قد وصل إلى قمة المناعة التي يحصل عليها الإنسان ضد هذا الفيروس.
وقال إن أعراض فيروس كورونا المتحور هي نفس أعراض الفيروس المعروف، كما أن بعض الجهات ذكرت أنه أسرع في الانتشار، لكن لم يحدث شيء، وإن الأمر تحت التقييم.
وأكد “جوخدار” أن عدد الحالات في العناية المركزة والمستشفيات لم يزد، كما أن عدد المرضى والوفيات في إنجلترا أقل من السابق، لكن الحالات المصابة أكثر، مشيرا إلى أنه لم يثبت حتى الآن أن هناك زيادة في فرص نقل العدوى من الفيروس المتحور.
وأضاف أن السلالة الجديدة ظهرت في دول العالم، ولكن مع الاحترازات ليس هناك انتشار، كما أن التحورات الجينية بسيطة ولم تؤثر على خطورة الفيروس، وأن الجهات الصحية في المملكة تتابع كل ما يُنشر عنه. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ألمانيا أعلنت أن اللقاح الحالي ما زال فعالا على السلالة الجديدة، كما نشرت جامعة جون هوبكنز الأمريكية تقريرا بنفس المعنى، وصرحت شركة فايزر بأن التحور في الفيروس حدث في 9 أحماض أمينية فقط من السلالة، فيما يحتوي الفيروس الأصلي على 1270 حمضا أمينيا.
فيديو | وكيل وزارة #الصحة للصحة العامة: نتوقع خلال الـ 3 أيام القادمة تجاوز عدد المسجلين في لقاح #كورونا مليون شخص#الإخبارية pic.twitter.com/ncKvPHIs6S
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2020