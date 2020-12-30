برئاسة خادم الحرمين.. “الوزراء” يوافق على تنظيم هيئة عقارات الدولة ونظام الكهرباء

عقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تابع المجلس آخر المستجدات المحلية والدولية، وأصدر عددا من القرارات.
وتوجه خادم الحرمين بالحمد والشكر لله على ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ (2021)، من أرقام ومؤشرات، تعكس سعي الحكومة إلى مواصلة تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المملكة.
وجدد توجيهاته بأن تعطي الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتنفيذ برامج الإسكان، والمشروعات التنموية.
ونوه المجلس بـتأكيد ولي العهد بعد إعلان الميزانية، على المضي قدماً تجاه تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار (رؤية المملكة 2030)، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات، وما تناوله عن أولويات الميزانية، والاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، وتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية.
ورحب المجلس بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم، راجياً الله أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الأعضاء، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.
وتطرق المجلس إلى الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عُقد برئاسة ولي العهد، وولي عهد مملكة البحرين، وإلى نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول وإعلان (أوبك بلس) لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.
كما بارك ما تم اكتشافه من قبل شركة “أرامكو السعودية” عن 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، مشيداً بما تقوم به وزارة الطاقة وشركة ” أرامكو السعودية” من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.
وتابع المجلس مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وتقليل فرص وصول الفيروس المتحور إلى المملكة، وأعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، استكمالاً للجهود التي أسهمت، في مواجهة الجائحة وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً للجميع في وقت قياسي. وفق “أخبار 24”.
ورحب المجلس بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وجدد الدعوة للدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية لإعفاء السودان من الديون، وأدان الهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية، والتي كان آخرها الهجوم بقاربٍ مفخخ على سفينة نقل الوقود في جدة، مؤكدا أن هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.
واتخذ المجلس عددا من القرارات:
1- الموافقة على اتفاقية بين المملكة والبرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة الزيارة.
2- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في الصين في مجال تحلية مياه البحر.
3- الموافقة على نظام الكهرباء.
4- الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
5- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.
6- الموافقة على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة.
7- تعيين أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
8- الموافقة على ترقيات للمرتبتين 15 و14.
#فيديو | #مجلس_الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.#واس pic.twitter.com/k2idFUByjG
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 29, 2020