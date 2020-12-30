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أخبار محلية > “المنافسة” تحقق في احتمال تواطؤ مقاولين في منافسات حكومية.. ومخالفة منشآت لنظام المنافسة
30/12/2020   8:41 ص

“المنافسة” تحقق في احتمال تواطؤ مقاولين في منافسات حكومية.. ومخالفة منشآت لنظام المنافسة

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أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة عن اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق تجاه ما ورد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن احتمالية تواطؤ مقاولين في منافسات حكومية، ومخالفة عدد من المنشآت لنظام “المنافسة”.

وقرر المجلس اتخاذ تلك الإجراءات مع 10 مقاولين لاحتمال تواطئهم في المنافسات، و4 منشآت لاستغلال وضعها المهيمن، وهي منشأة في قطاع الطباعة والنشر، وأخرى في قطاع تصنيع الأدوية، ومنشأتان في قطاع خدمات الأعمال.

كما اطلع على نتائج التحقيق في إحالات سابقة مع عددٍ من الموردين والمقاولين في بعض المشاريع الحكومية بمخالفة نظام المنافسة، وأصدر قرارات بتحريك الدعاوى الجزائية ضد 10 منشآت. وفق “أخبار 24”.

“المنافسة” تحقق في احتمال تواطؤ مقاولين في منافسات حكومية.. ومخالفة منشآت لنظام المنافسة

أخبار محلية
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