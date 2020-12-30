أصدرت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا بشأن عدد من المخالفات التي قد يرتكبها مستفيدو برنامج “سكني” التابع للوزارة.
وشملت المخالفات شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مادي، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة للأنظمة وقد يترتب عليه سحب الخيار.
وحذرت الوزارة أيضًا من الخداع بتغيير حالة الاستحقاق بمقابل مالي، مشيرة إلى أن ذلك يُعد مخالفة قانونية تضع صاحبها تحت دائرة المسؤولية، كما حذرت من إعطاء البيانات الشخصية لطرف آخر، مما قد يعرض صاحبها للاحتيال والنصب والعقوبات.
وشددت على أن خدمات “سكني” تُقدم مجانًا وليست بمقابل مادي، مشيرة إلى أن الإجراءات الإلكترونية لتطبيق “سكني” سهلة وميسرة.
وفق “أخبار 24”.