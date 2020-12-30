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أخبار محلية > مجلس الوزراء يرحب بقادة دول مجلس التعاون لحضور القمة 41 بالعلا
30/12/2020   8:44 ص

مجلس الوزراء يرحب بقادة دول مجلس التعاون لحضور القمة 41 بالعلا

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أبدى مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتستعد مدينة العلا لاستضافة الدورة الـ41 للمجلس الأعلى للتعاون، وذلك يوم الثلاثاء القادم.

ورحب المجلس بقادة دول المجلس، متمنيًا أن تُكلل أعمال القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الأعضاء. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أعرب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن تقديره لقرار خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعقد قمة القادة في محافظة العلا، حيث إنها تُعد ملتقى الحضارات والشعوب والثقافات.

مجلس الوزراء يرحب بقادة دول مجلس التعاون لحضور القمة 41 بالعلا

أخبار محلية
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