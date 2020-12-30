تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، العديد من المشروعات الصحية المنفذة والتي تحت التنفيذ بمنطقة جازان.
وزار مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام الجاري العمل على تنفيذه حالياً، واستمع لشرح عن المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع، والتي تطبق المعايير العالمية في الأمن والسلامة.
كما تفقد مشروع مستشفى جازان التخصصي، جنوب مدينة جازان، وسير العمل بمشروع تجهيز وتأثيث المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم، ومشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي تم الانتهاء منه.
وشاهد المرحلة الإنشائية لتطوير وتوسعة مركز طب الأسنان التخصصي، والمبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية، ومشروع تحسين بيئة العمل والمستفيدين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومشروع النادي الصحي.
وفق “أخبار 24”.