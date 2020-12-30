لماذا يبحث الرجل أحياناً عن زوجة ثانية تصغره في السن عندما يتقدم به العمر؟ أخصائية نفسية تجيب

كشفت الأخصائية النفسية فهده باوزير الأسباب التي قد تدفع الرجل للبحث عن زوجة ثانية صغيرة في السن.
وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن معظم الرجال يرغبون دومًا في الشعور بأنهم ما زالوا في فترة الشباب.
وذكرت أن الرجل يسعى للزواج بزوجة ثانية صغيرة في السن، لإشعاره بأنه لا يزال مرغوبا من الجنس الآخر.
لماذا يبحث بعض الرجال عن زوجة ثانية صغيرة في السن بعدما يتقدم به العمر؟.. الأخصائية النفسية “فهده باوزير” توضح@fahdabawazeer#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/JIw0wTAO9d
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 29, 2020
وفق “أخبار 24”.