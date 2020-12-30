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أخبار محلية > لماذا يبحث الرجل أحياناً عن زوجة ثانية تصغره في السن عندما يتقدم به العمر؟ أخصائية نفسية تجيب
30/12/2020   8:44 ص

لماذا يبحث الرجل أحياناً عن زوجة ثانية تصغره في السن عندما يتقدم به العمر؟ أخصائية نفسية تجيب

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كشفت الأخصائية النفسية فهده باوزير الأسباب التي قد تدفع الرجل للبحث عن زوجة ثانية صغيرة في السن.

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن معظم الرجال يرغبون دومًا في الشعور بأنهم ما زالوا في فترة الشباب.

وذكرت أن الرجل يسعى للزواج بزوجة ثانية صغيرة في السن، لإشعاره بأنه لا يزال مرغوبا من الجنس الآخر.

وفق “أخبار 24”.

لماذا يبحث الرجل أحياناً عن زوجة ثانية تصغره في السن عندما يتقدم به العمر؟ أخصائية نفسية تجيب

أخبار محلية
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