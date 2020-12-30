بالفيديو.. طبيب بصريات يوضح بعض المفاهيم الخاطئة عن تأثير الجوال والجزر على صحة العينين

قال طبيب البصريات عبدالمجيد المنصور إن استخدام الجوال في الظلام لا يؤثر على صحة العين، مبيناً أن كل ما يسببه هو جفاف للعين نتيجة التركيز الدائم على الجوال.
وأضاف المنصور خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن استخدام الجوال لفترات بسيطة لا يتسبب في أي أمراض أو مشاكل للعين، ناصحاً بعدم استخدام الجوال بكثرة.
وأشار إلى أن تناول الجزر بكثرة لا يقوي ضعف النظر ولا يعالج الماء الأزرق أو الأبيض على العين ولكن كل ما يفعله هو تعزيز صحة الشبكية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | طبيب بصريات: استخدام الجوال في الظلام لا يضر العين والجزر لا يقوي ضعف النظر#الراصد pic.twitter.com/q5r9wdvpss
— الراصد (@alraasd) December 29, 2020