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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يروي كيف تسبب استهتار عمالة في مأساة لأسرته بعد إصـابة ابنه ودخوله العناية المركزة لأكثر من شهر ونصف الشهر
30/12/2020   8:50 ص

بالفيديو.. مواطن يروي كيف تسبب استهتار عمالة في مأساة لأسرته بعد إصـابة ابنه ودخوله العناية المركزة لأكثر من شهر ونصف الشهر

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روى والد طفل تضرر من الدبابات الصحراوية قصة إصـابة نجله “فيصل” ودخوله العناية المركزة لفترة طويلة جراء تعرضه لحـادث، مبيناً أن ما حدث كان بسبب استهتار العمالة السائبة.

وأوضح أحمد العتيق والد الطفل خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأسرة قررت الخروج إلى فسحة لتغيير الجو بعد فترة اختبارات الفصل الأول، ليتفاجأوا خلال وجودهم في المخيم بتعرض فيصل لـحادث تسبب في دخوله العناية المركزة لمدة تزيد على الشهر ونصف الشهر.

وأضاف أن نجله الذي يبلغ من العمر 10 سنوات ذهب إلى أحد العمال الموجودين بالموقع ليستأجر دبابا، فأعطاه العامل دباباً كبير الحجم دون أن يستفسر عن موافقة الأب من عدمه أو أن الطفل له القدرة على قيادته، مبيناً أنه بعد الحـادث أخذ العامل دبابه وفر من الموقع. وفق “أخبار 24”.

وطالب الأب الجهات المختصة بتطبيق أقصى العقوبات على هذه العمالة السائبة، مشيراً إلى أن العامل الذي قام بتأجير الدباب لنجله عاد إلى الموقع مرة أخرى ومارس عمله كأن شيئاً لم يحدث.

بالفيديو.. مواطن يروي كيف تسبب استهتار عمالة في مأساة لأسرته بعد إصـابة ابنه ودخوله العناية المركزة لأكثر من شهر ونصف الشهر

أخبار محلية
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