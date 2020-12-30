“الإنذار المبكر” يُصدر عدة تنبيهات حول حالة الطقس في عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات متقدمة عن وجود حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على عدد من المناطق.
وأوضح المركز أن أجزاءً من منطقة الرياض ستشهد رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم (الأربعاء)، مبيناً أن الحالة ذاتها ستشهدها مدن الحناكية والمهد والمدينة المنورة حتى الساعة السابعة مساءً.
وأضاف أن أجزاءً من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك، ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مع احتمالية أن تتسبب في تدن بمدى الرؤية، ويتوقع استمرار الحالة حتى الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل. وفق “أخبار 24”.