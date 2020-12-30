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أخبار محلية > بالفيديو.. كيف يمكن الوقاية من الإنفلونزا في فصل الشتاء؟ استشاري أمراض معدية يجيب
30/12/2020   12:56 م

بالفيديو.. كيف يمكن الوقاية من الإنفلونزا في فصل الشتاء؟ استشاري أمراض معدية يجيب

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أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، أن فصل الشتاء من الفصول التي تتكاثر فيها الفيروسات باختلاف أنواعها.

وأشار باهبري إلى ضرورة التفريق بين أعراض الإنفلونزا والحساسية، فعند خروج أحد الأشخاص بشعر مبلل إلى غرفة باردة فإن أعراض الرشح لها علاقة بالحساسية وليس بالإنفلونزا.

وشدد على أن الإنفلونزا لا تعالج بالمضادات الحيوية، لانتمائها لعائلة الفيروسات، ولتكسير المضادات الحيوية مقاومة الجسم للبكتريا.

ونصح للتقليل من الإصابة بفيروس الإنفلونزا بأخذ التطعيم الخاص بالإنفلونزا، وبتقوية المناعة عن طريق الأطعمة الصحية التي تحتوي على فيتامين د، والنوم الجيد، فالنوم القليل والضغوط تضعف المناعة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن طرق انتقال العدوى هي الكحة أو العطاس وعدم غسل اليدين، خصوصًا مع عدم اتباع الآداب الخاصة بالكحة أو العطاس.

بالفيديو.. كيف يمكن الوقاية من الإنفلونزا في فصل الشتاء؟ استشاري أمراض معدية يجيب

أخبار محلية
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