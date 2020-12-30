طالب يختار “طاش ما طاش” موضوعًا بحثيًا لرسالة الدكتوراه

اختار طالب في مرحلة الدكتوراه بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، مسلسل “طاش ما طاش” ليكون موضوعًا لرسالته العلمية.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مظاهر التغير الاجتماعي التي طرأت على المجتمع السعودي من 1993 إلى 2011، من خلال تحليل مضمون 48 حلقة من حلقات المسلسل.
وأوضحت دراسة الباحث عبد العزيز الحمدان، وفقا لـ”الشرق الأوسط”، أن أكثر الموضوعات التي تناولها المسلسل هي القضايا القانونية والأمنية والاقتصادية كالاستهلاك والاستثمار والبنية التحتية، في حين ركزت القضايا الصحية على المؤسسات الطبية وخدماتها والوعي، إضافة إلى قضايا المرأة، وتطرقت الدراسة إلى أوجه التغيير في القضايا المطروحة من خلال المسلسل.
وخلص الباحث الذي نال الدكتوراه عبر دراسة “طاش ما طاش”، إلى 19 توصية في نهاية الرسالة، منها الموجه إلى الجهات المختصة كتحفيز القائمين على أعمال الدراما التلفزيونية للتركيز على القيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية كموضوعين أساسيين تُعالج من خلالهما أنواع القضايا كافة. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى تعزيز تكامل الأهداف في المجتمع السعودي مع أهداف النسق الإعلامي لضمان توازن المجتمع في ظل التغيرات المجتمعية الطارئة، إضافة إلى ضرورة مبادرة المؤسسات الإعلامية بإحداث تغييرات توازي التغيرات المؤثرة والوافدة من الثقافات الأجنبية عبر وسائل الإعلام الجديدة.
وتناول “طاش ما طاش” على مدى 3 عقود مختلف القضايا في المجتمع السعودي، وترك المسلسل بصمته وأثره على المشاهد قبل أن يتوقف قبل نحو 9 سنوات.