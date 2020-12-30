واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره التعاون، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري المحترفين.
وتأكدت جاهزية الصربي ليوبومير فيجسا، للمشاركة في مباراة التعاون المقبلة، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، عقب تعافيه الكامل من الإصابة.
كما بدأ الغاني صامويل أوسو، في الركض حول المضمار، ضمن برنامجه التأهيلي المعد له، استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وشهدت الحصة التدريبية، حضورا ومتابعة من رئيس مجلس إدارة أهلي جدة، عبد الإله مؤمنة، ودار حديث بينه وبين طارق كيال، المشرف العام على كرة القدم، بشأن الفريق الكروي والمرحلة المقبلة.
وفق “أخبار 24”.