نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > وزير الرياضة يكشف أهمية استضافة المملكة لكأس آسيا 2027
30/12/2020   1:00 م

وزير الرياضة يكشف أهمية استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

+ = -
521

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن أهمية استضافة المملكة، لبطولة كأس أمم آسيا 2027، التي تتنافس على استضافتها 4 دول؛ هي “قطر، إيران، الهند، أوزبكستان.

وقال وزير الرياضة: “المملكة ستقدم فرصة فريدة من نوعها للمشجعين والمنتخبات المشاركة في حال فزنا باستضافة كأس آسيا 2027”.

وتابع: “استضافة كأس آسيا 2027 لأول مرة على الإطلاق سيكون لها تأثير دائم من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على أجيال من لاعبي كرة القدم والمشجعين في المستقبل في المملكة”. وفق “أخبار 24”.

وزير الرياضة يكشف أهمية استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129090.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.