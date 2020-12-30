وزير الرياضة يكشف أهمية استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن أهمية استضافة المملكة، لبطولة كأس أمم آسيا 2027، التي تتنافس على استضافتها 4 دول؛ هي “قطر، إيران، الهند، أوزبكستان.
وقال وزير الرياضة: “المملكة ستقدم فرصة فريدة من نوعها للمشجعين والمنتخبات المشاركة في حال فزنا باستضافة كأس آسيا 2027”.
وتابع: “استضافة كأس آسيا 2027 لأول مرة على الإطلاق سيكون لها تأثير دائم من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على أجيال من لاعبي كرة القدم والمشجعين في المستقبل في المملكة”. وفق “أخبار 24”.
#وزير_الرياضة:
“#المملكة ستقدم فرصة فريدة من نوعها للمشجعين والمنتخبات المشاركة في حال فزنا باستضافة كأس آسيا 2027″ #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/6lDpxh9ZaM
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 29, 2020