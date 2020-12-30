واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، استعداداته، لمواجهة نظيره الفيصلي، المقرر لها، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واعتمد المدير الفني المؤقت للفريق الكرواتي آلين هورفات، على لعب الكرة السريعة، في اليوم الثاني من قيادته الجهاز الفني للفريق، تأهباً لمواجهة الفيصلي الخميس المقبل.
وشهدت تدريبات الفريق، جريا حول الملعب، وتدريبات لياقية متنوعة، مع تمريرات بينية في مربعات، وجمل تكتيكية مختلفة، كما شهد المران التسديد المباشر على المرمى.
ويشارك مهاجم الفريق أيمن يحيى، غدًا الأربعاء، في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي غيبته عن المباراتين الماضيتين، بحسب ما أعلن ناديه، عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء.
وفق “أخبار 24”.