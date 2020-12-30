جلسة حسم بين وكيل “الشهراني” وإدارة الهلال

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن غرم العمري، وكيل أعمال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر الشهراني، يجتمع حاليًا بإدارة النادي، وذلك من أجل الحديث عن تجديد عقد اللاعب.
وقال المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة الهلال حددت مع وكيل ياسر الشهراني، مدة 3 مواسم، وهو العرض الثاني الذي يتقدم به مسؤولو النادي للاعب صاحب الـ(28 عاماً).
وأوضحت المصادر أن العرض الثاني جاء بعد عدم توصلهم إلى اتفاق مع اللاعب وكيله في المرة الأولى، فيما ينتظر أن ترفع العرض في اجتماعها الجديد، لحسم الملف قبل دخول اللاعب للفترة الحرة من عقده بعد أيام.
وكان الشهراني جدد عقده لآخر مرة مع الهلال في عام 2018، وعندها أعلن فريقه أن المدافع الدولي سيستمر بقميص النادي العاصمي لمدة 3 مواسم، حتى 2021، ليقضي الفترة الزمنية كاملة، ويفتح ملف التمديد، إذ من المقرر أن يدخل الفترة الحرة التي تسمح له بالانتقال إلى أي فريق آخر دون العودة للإدارة في الأول من يناير المقبل.