رفع اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب فريق باختاكور الأوزبكي نسبة التكهنات التي أشارت إلى قرب انضمامه لنادي النصر، بصورة نشرها على خاصية القصص المصورة في حسابه بـ “إنستغرام”.
ونشر مشاريبوف صورة لمدينة الرياض معلناً وصوله إليها، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن انضمامه رسمياً إلى صفوف نادي النصر، بعد التقارير التي كشفت عن مفاوضات بين اللاعب والنادي.
ويتوقع أن يحل اللاعب الأوزبكي محل اللاعب الكوري كيم جون سو الذي تأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر، بعد إصابة تعرض لها مؤخراً.
وفق “أخبار 24”.