نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. “السومة” يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة من دوري المحترفين
30/12/2020   1:04 م

بالفيديو.. “السومة” يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

+ = -
651

اختير هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، السوري عمر السومة، في شباك نظيره الرائد، كأجمل أهداف الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري المحترفين، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للهدف، وعلق عليه: “باختيار الجمهور.. هدف لاعب الأهلي السومة، في مرمى الرائد يحصل على هدف الجولة العاشرة”.

ونافس على أجمل هدف في الجولة العاشرة، هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، علي الزقعان، في مرمى الفيصلي، والهدف الذي سجله نجم الفيصلي محمد الصيعري، في شباك نظيره الفتح.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “السومة” يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129105.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.