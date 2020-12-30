بالفيديو.. “السومة” يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

اختير هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، السوري عمر السومة، في شباك نظيره الرائد، كأجمل أهداف الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021.
ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري المحترفين، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للهدف، وعلق عليه: “باختيار الجمهور.. هدف لاعب الأهلي السومة، في مرمى الرائد يحصل على هدف الجولة العاشرة”.
ونافس على أجمل هدف في الجولة العاشرة، هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، علي الزقعان، في مرمى الفيصلي، والهدف الذي سجله نجم الفيصلي محمد الصيعري، في شباك نظيره الفتح.
باختيار الجمهور🗣 هدف لاعب @ALAHLI_FC عمر السومة في مرمى @alraedclub يحصل على #هدف_الجولة العاشرة ⚽️🔝👏🏻 https://t.co/fHuJcjQ4Y6 pic.twitter.com/fIZPzWAEGu
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 29, 2020
وفق “أخبار 24”.