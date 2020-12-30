طائرة خاصة تنقل لاعبي الاتحاد إلى القيصومة لمواجهة الباطن في الدوري

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، تكفلا بطائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم إلى القيصومة، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الباطن، في الجولة الـ11 من دوري المحترفين.
وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن فريق الاتحاد يغادر صباح يوم غد الأربعاء، إلى مطار القيصومة على متن طائرة خاصة تكفل بها رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي.
وأوضح النادي، أن السفر بطائرة خاصة جاء لعدم وجود رحلات مباشرة بين جدة والقيصومة في موعدي الذهاب والإياب، ولحرص الإدارة على تجنيب الفريق إرهاق التنقل في الرحلات غير المباشرة. وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق الاتحاد، لمواجهة نظيره الباطن، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.