“الشورى” يطالب “الصندوق الخيري” بصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة

طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج لتشجيع مستفيدي الضمان الاجتماعي للالتحاق ببرامج الصندوق.
كما طالب الصندوق بإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، ودراسة أثر مشروع “مسار مركبات النقل الموجه” على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة.
ودعا المجلس الصندوق الخيري إلى التوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس، عبد الله آل الشيخ.