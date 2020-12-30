الغذاء والدواء هكذا يجب التعامل مع ألواح التقطيع لمنع تلوث الطعام

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من كون ألواح التقطيع من أكثر الأسطح التي يمكن أن تسبب تلوث الغذاء.
ونصحت الهيئة، باستخدام الأسطح غير المسامية كالبلاستيك والسيراميك، لسهولة تنظيفها مقارنة بالأسطح الخشبية.
وشددت على ضرورة غسل أسطح التقطيع بالماء الساخن والصابون، بعد كل استخدام ثم شطفها بالماء النظيف وتجفيفها بالهواء أو المناشف الورقية النظيفة.
ونوهت إلى استخدام لوح تقطيع للمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل كالخبز والسلطات، وآخر لتقطيع اللحوم النيئة والدواجن لمنع انتقال الميكروبات.
وأكدت على استبدال جميع ألواح التقطيع البلاستيكية والخشبية بمجرد أن تتآكل أو تبدأ التشققات بالظهور على أسطحها.
وفق “أخبار 24”.