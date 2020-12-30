آبل تطور هاتفًا قابلًا للطي.. وهذا موعد طرحه المتوقع

كشفت تسريبات، جديدة أن شركة “آبل” تعمل على تصميم جديد لم تقدمه من قبل في إصدارات هواتفها السابقة.
وبحسب التسريب، فإن آبل تختبر هاتفًا قابلًا للطي، تحديدًا متانة المفصل الخاص بالهاتف الذي يأتي بتصميم شبيه بهاتف “سامسونغ” من طراز ” زد فليب”.
وقال مختص التسريبات التقنية، جون بروسر، إن الهاتف سيدعم شاشة بتقنية “أوليد”، مشيرا إلى أن “آبل” اختبرت أيضا هاتفًا بشاشة مزدوجة.
وأوضح بروسر أن آبل قد تطلقه في سبتمبر 2022، مشددًا على أن هذا التاريخ قد يتغير وفق العقبات التي قد تظهر في مرحلة التصنيع.
وفق “أخبار 24”.