نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رجل أعمال يرد عقارا لورثته بعد شرائه بنحو مليون ريال في مزاد علني في تبوك
30/12/2020   5:45 م

رجل أعمال يرد عقارا لورثته بعد شرائه بنحو مليون ريال في مزاد علني في تبوك

+ = -
729

سجل مزاد علني قضائي لعقارات واقعة في أحد الأحياء القديمة في تبوك، يوم أمس (الثلاثاء)، موقفًا إنسانيًّا قام به أحد رجال العمال إزاء ورثة العقار المعروض بالمزاد.

وسمع رجل الأعمال أثناء متابعته للمزاد، الذي أشرف عليه مركز الإسناد والتصفية بموجب قرار محكمة التنفيذ، بقصة سيدتين وابن معاق من الورثة فقرر المزايدة على العقار حتى تمكن من شرائه بسعر يقارب المليون ريال.

وفاجأ رجل الأعمال الحاضرين في قاعة المزاد بإعلانه رد العقار للورثة، الأمر الذي دفع الجميع للإشادة به والدعاء له، فيما عبر ورثة العقار عن سعادتهم، وقدموا الشكر له. وفق “أخبار 24”.

رجل أعمال يرد عقارا لورثته بعد شرائه بنحو مليون ريال في مزاد علني في تبوك

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129123.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.