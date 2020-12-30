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أخبار محلية > خادم الحرمين يوجه دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي
30/12/2020   5:45 م

خادم الحرمين يوجه دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وتسلم الرسالة أمير دولة قطر خلاله استقباله في الديوان الأميري بقصر الدوحة اليوم الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح الحجرف، أن المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.

خادم الحرمين يوجه دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي

أخبار محلية
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