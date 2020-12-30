للتلاعب والتضليل في التداول.. “السوق المالية” تحيل 10 متداولين للنيابة العامة وتدعو المتضررين لطلب التعويض

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، عن صدور قرار مجلس الهيئة بإحالة 10 من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، وذلك لأنهم خالفوا نظام السوق المالية.
وأوضحت أن المشتبه بهم قاموا بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في التداولات، خلال قيامهم بالتداول على أسهم 46 من الشركات المدرجة في السوق المالية.
كما قاموا بالترويج لآراء على منصات التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على سعر الورقة المالية للتأثير على تلك الشركات، وذلك في الفترة من 17/02/2020م وإلى 21/09/2020م. وفق “أخبار 24”.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة ورصد تعاملات المتلاعبين بالسوق المالية بالمملكة، داعية المتضررين من هذه المخالفات بعد ثبوتها لرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة.