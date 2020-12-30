الحقيل يعتمد لائحة نشاط بيع “أسطوانات الغاز” ويدشن اشتراطات 9 أنشطة متنقلة

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، اشتراطات 9 أنشطة متنقلة، وذلك ضمن الحزمة الثانية من مشروع تحسين بيئة الأعمال، وبهدف التسهيل على المستثمرين.
وتمثلت هذه الأنشطة في الصيانة المنزلية من كهرباء وسباكة وتكييف، وصيانة أجهزة الجوالات، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، وغسيل السيارات، وإصلاح إطارات السيارات، وصيانة السيارات “كهرباء – ميكانيكا”، وتبديل زيوت السيارات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة للرجال والأطفال.
وأوضحت الوزارة الآثار المتوقعة للقرار وهي رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين في هذه الأنشطة، وتنظيم سوق الأعمال للأنشطة المتنقلة لتعزيز التنافسية، ورفع معايير السلامة والصحة في الأنشطة المتنقلة، وإتاحة فرص عمل جديدة للأعمال الناشئة.
من جهة أخرى، اعتمد الوزير لائحة نشاط بيع “أسطوانات غاز البترول المسال” والتي تهدف من خلالها إلى تحسين المشهد الحضري وتطوير البيئة الداخلية للمحلات التجارية، سعياً للارتقاء بكافة الخدمات البلدية للمستفيدين.
وحددت اللائحة مواقع توافر الأسطوانات وهي محلات مستقلة في مراكز الخدمة (محطات الوقود)، وأقفاص في ساحات المولات والأسواق المركزية، والمحلات على الشوارع التجارية، ومكائن ذاتية الخدمة في ساحات المولات والمراكز التجارية.
كما تضمنت اللائحة تحديث اشتراطات اللوحات التجارية الخارجية، والإلزام بلوحة واحدة في مكان محدد وبمحتوى ومقاسات محددة، بجانب اشتراطات خاصة بدخول الشاحنات وسيارات المستفيدين للمحل، واشتراط مضخة وتوفير التدريب لإعادة تعبئة الغاز.
وفق “أخبار 24”.